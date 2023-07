Betis mit Barça-Talent einig

Abde Ezzalzouli könnte den FC Barcelona in Richtung Andalusien verlassen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato ist sich der Außenstürmer mit Betis Sevilla einig. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen laufen ebenfalls, ein Konsens steht hier aber noch aus.

Interesse am 21-jährigen Marokkaner (sieben Länderspiele) zeigten auch Vereine aus England und Italien sowie Bayer Leverkusen, die Entscheidung des Spielers ist nun zugunsten von Betis ausgefallen. Die vergangene Saison war der Rechtsfuß an CA Osasuna verliehen (34 Spiele, acht Scorerpunkte). Das Vertragsverhältnis in Barcelona läuft bis 2026.

