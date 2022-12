Barça-Talent Abde nach Deutschland?

Beim FC Barcelona sind die Aussichten für Abde Ezzalzouli, auch genannt Abde, eher bescheiden. Nach einer nur wenig befriedigenden Rückrunde in der Saison 2021/22 mit lediglich vier Kurzeinsätzen wurde der 21-Jährige im Sommer an CA Osasuna verliehen. Beim Klub aus der Region Pamplona läuft es für Abde deutlich besser.

Auch in Deutschland haben Vereine Notiz von den Leistungen genommen. Laut der katalanischen ‚Sport‘ haben sowohl Klubs aus der Bundesliga als auch aus England den offensiven Flügelspieler auf dem Zettel. Bei Osasuna konnte sich Abde schnell im erweiterten Kreis der Stammspieler etablieren. Nach zwei Assists in acht Einsätzen stoppte den quirligen Rechtsfuß jedoch ein Muskelfaserriss.

Dickes Preisschild

Bei der Weltmeisterschaft in Katar kam Abde für Marokko als Einwechselspieler in drei Partien zum Einsatz, konnte aber keine Torbeteiligung beisteuern. In Barcelona betrachtet man die Entwicklung mit Freude. Die Katalanen würden den Zwei-Millionen-Einkauf gerne im kommenden Sommer mit sattem Gewinn verkaufen. Dem Bericht zufolge beträgt das Preisschild für Abde 20 Millionen Euro.

Eine happige Summe für einen Spieler, bei dem der ganz große Entwicklungsschritt noch auf sich warten lässt. Nach einer euphorisierenden WM könnte Abde den Schwung mit nach Osasuna nehmen. In Deutschland wird man den restlichen Saisonverlauf des Youngsters, der bei Barça noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, wahrscheinlich weiter unter die Lupe nehmen.