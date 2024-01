Bayer 04: Absage bei Offensiv-Juwel Doué

Bayer Leverkusen hat auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive einen Rückschlag erlitten. Nach FT-Informationen gaben die Verantwortlichen der Werkself bei Stade Rennes ein Angebot für Désiré Doué ab. Der französische Erstligist lehnte die Offerte über 20 Millionen Euro jedoch ab. Der 18-Jährige spiele eine zu große Rolle in den sportlichen Plänen des Klubs, so die Begründung.

Doué gilt in Frankreich als Toptalent. Trotz seines jungen Alters spielt er bereits für die französische U21-Nationalmannschaft. Zudem war er in er Ligue 1 bereits an fünf Toren direkt beteiligt. Bayer sucht zurzeit noch nach einer jungen Offensivkraft, die als Vorgriff auf die nächste Saison kommen, aber schon jetzt im Meisterschaftsrennen helfen soll. Französische Medien berichteten am heutigen Mittwoch, dass der Werksklub großes Interesse an einem ungenannten französischen Talent hat. Nach FT-Informationen handelt es sich dabei um Doué.