Ramos findet neuen Verein

Martin Demichelis, Trainer des CF Monterrey in Mexiko, würde gerne Sergio Ramos in den eigenen Reihen begrüßen. Die ‚Mundo Deportivo‘ zitiert den ehemaligen Bayern-Profi von einer Pressekonferenz seines Klubs: „Wir müssen unsere Abwehrreihe mit einem großartigen Spieler verstärken, denn manchmal überlisten uns die Gegner mit Kleinigkeiten. Können Sie sich vorstellen, was Sergio Ramos für die Liga MX bedeuten würde? Ich hoffe, dass es klappt.“

Update (19:49 Uhr): Laut Transfer-Insider César Luis Merlo ist der Deal fast durch. Nur noch der Medizincheck soll der Ramos-Unterschrift im Weg stehen.

Zuletzt fing sich die Mannschaft von Demichelis zu viele Tore ein. In 17 Ligaspielen kassierte Rayados bereits 19 Gegentreffer. Durch eine mögliche Verpflichtung von Ramos könnte sich das bessern. Weiter schwärmte Micho von der „Erfahrung und Persönlichkeit“, die Ramos mitbringen würde. Der 38-Jährige ist seit Sommer allerdings ohne Verein und würde mit Sicherheit einige Zeit brauchen, um ausreichend Spielfitness aufzubauen.