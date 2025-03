Dicke Überraschungen: Die DFB-Aufstellung gegen Italien

Wer ersetzt Florian Wirtz? Mit dieser Frage musste sich Julian Nagelsmann im Vorfeld des Hinspiels im Viertelfinale der Nations League beschäftigen. Doch nicht nur die DFB-Auswahl muss im prestigeträchtigen Duell auf einen ihrer wichtigsten Spieler verzichten, die Italiener eint dasselbe Schicksal. Denn dort fällt Top-Torjäger Mateo Retegui, mit 22 Treffern Führender in der Torschützenliste der Serie A, mit einer Muskelzerrung im rechten Oberschenkel aus.

Luciano Spalletti hat die Squadra seit seinem Amtsantritt im August 2023 wieder auf Vordermann gebracht und zurück in die Spitzengruppe geführt. Seit den schmerzhaften Niederlagen bei der WM 2006 (0:2 n.V.) und der EM 2012 (1:2) ist Deutschland gegen Italien ungeschlagen und will das auch auf dem Weg ins Final Four der Nations League bleiben.

Dafür setzt Bundestrainer Nagelsmann im Tor auf Oliver Baumann, der den Vorzug vor Stefan Ortega und Alexander Nübel erhält. Im Sturm darf Jonathan Burkardt für den verletzten Kai Havertz beginnen. Überraschend feiert auch Nadiem Amiri sein Comeback in der Nationalmannschaft gleich von Beginn an, Leon Goretzka findet ebenfalls sofort den Weg in die Startelf. Bei Italien ersetzt Moise Kean von der AC Florenz Retegui.

So spielt Deutschland

So spielt Italien