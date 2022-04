Leitl: Auch Hannover interessiert

Hannover 96 sieht in Stefan Leitl einen möglichen Kandidaten für den Cheftrainer-Posten. Laut der ‚Bild‘ hat der Zweitligist den 44-jährigen auf dem Zettel. Leitl ist noch bis 2023 an die SpVgg Greuther Fürth gebunden, kann die Franken aber aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Million Euro verlassen. Bis Ende April muss diese gezogen werden.

Zuletzt waren auch der FC Schalke 04 und Hertha BSC mit Leitl in Verbindung gebracht worden. Der Trainer selbst sagte jüngst im kicker: „Es gibt nichts zu verkünden, es ist nach allen Richtungen offen.“ Auf dem Trainerstuhl von H96 sitzt zurzeit noch Christoph Dabrowski. Da der Vertrag des 43-Jährigen ausläuft, ist dessen Zukunft aber unklar.