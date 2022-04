Bayer: Mega-Rabatt für Weiser | Pohjanpalo kehrt zurück

Die Leihe von Mitchell Weiser zum SV Werder Bremen entpuppte sich für alle Beteiligten als erfolgreich. 22 Pflichtspiele hat der 28-Jährige in dieser Spielzeit für die Grün-Weißen absolviert, 14 davon in der Startelf. Bei den Spitzenduellen gegen den FC Nürnberg (1:1) und den FC Schalke 04 (4:1) war er jeweils mit einer Torbeteiligung an den Punktgewinnen involviert.

Dass die Leihgabe von Bayer Leverkusen über den Sommer hinaus am Osterdeich bleibt, hängt daher vorrangig vom Finanziellen ab. Zwölf Millionen Euro hatte die Werkself 2018 für Weiser ausgegeben, könnte Werder aber dem ‚kicker‘ zufolge deutlichen entgegenkommen. Laut dem Fachmagazin darf der Rechtsverteidiger sogar ablösefrei gehen, sollte kein zahlungskräftigerer Klub als der Aufstiegsaspirant auf den Plan treten.

Pohjanpalo kehrt zurück

Anders sieht es dagegen bei Joel Pohjanpalo aus. Zwar konnte der finnische Mittelstürmer 14 Treffer in 29 Einsätzen erzielen, doch als Tabellen-18. muss Leihklub Rizespor den Gang in Liga zwei antreten. Als potenzielle Ablöse für den 27-Jährigen, der wie Weiser noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, bringt der ‚kicker‘ „drei bis fünf Millionen Euro“ ins Spiel.