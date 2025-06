Schalke: Mohr ablösefrei ins Ausland

Erstmals in seiner Karriere wird Tobias Mohr aller Voraussicht nach im Ausland seiner Berufung als Profifußballer nachgehen. Wie ‚L’Avenir‘ berichtet, zieht es den 29-jährigen Flügelspieler zu Standard Lüttich. Da der Vertrag des gebürtigen Aacheners zum Ende des Monats ausläuft, wird er den FC Schalke 04 ablösefrei verlassen.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien sind bereits weit fortgeschritten, die Unterschrift soll noch in dieser Woche erfolgen. Mohr winkt ein Dreijahresvertrag beim belgischen Erstligisten, berichtet Journalist Sacha Tavolieri. Sportdirektor in Lüttich ist seit einem Monat Marc Wilmots, der Mohr aus seiner Zeit in derselben Position bei den Königsblauen bestens kennt.