Heldt bestätigt: Horn zurück nach Köln

Jannes Horn soll in der neuen Saison Bestandteil des Kaders des 1. FC Köln sein. „Jannes hat eine sehr gute Saison in Hannover gespielt. Wir planen mit ihm“, zitiert der ‚kicker‘ den Kölner Sportchef Horst Heldt, „es gab einen Austausch während der Saison. Hannover möchte Jannes gerne weiter behalten, aber 96 ist in Kenntnis gesetzt, der Spieler auch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Horn war in der vergangenen Saison zum Zweitligisten aus Niedersachsen verliehen. Dort kam er in 23 Partien zum Einsatz. 2017 war der heute 23-jährige Linksverteidiger für stolze sieben Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Köln gewechselt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Dies soll nun im zweiten Anlauf gelingen.