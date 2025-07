Stach wechselt nach Leeds

Anton Stach (26) beendet das Kapitel TSG Hoffenheim und zieht weiter auf die Insel. Leeds United verkündet die Verpflichtung des zweifachen deutschen Nationalspielers, der beim Premier League-Aufsteiger einen Vertrag bis 2029 unterschreibt. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach rund 20 Millionen Euro.

Das bedeutet für die TSG ein stattliches Transferplus – schließlich hatte sie für Stach vor zwei Jahren noch elf Millionen an Mainz 05 überwiesen. In Hoffenheim war der athletische Mittelfeldriese (1,94 Meter) in der schwachen abgelaufenen Saison ein Lichtblick. Nun will er sich in der härtesten Liga der Welt beweisen.

Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Er ist nun mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Verein in Richtung Premier League zu Leeds United verlassen zu dürfen. Er sieht dort seinen nächsten Karriereschritt, weswegen wir auch die Verhandlungen mit Leeds aufgenommen haben. Letztlich haben neben Antons Wunsch auch das attraktive, finanzielle Gesamtpaket dazu geführt, dass wir dem Transfer am Ende zugestimmt haben.“