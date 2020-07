S04: Schneider sucht „hungrige“ Spieler

Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation muss der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt seine Suchkriterien anpassen. „Die logische Konsequenz ist, dass durch unsere selbst auferlegten Richtlinien eine gewisse Kategorie an Spielern für uns aktuell nicht mehr infrage kommt. Dessen waren wir uns bei der Entscheidung natürlich bewusst“, erklärt Sportchef Jochen Schneider in der ‚Sport Bild‘ und spielt auf die neue Schalker Gehaltsobergrenze von 2,5 Millionen Euro an.

Die Zeit, in der teure, fertige Spieler in Gelsenkirchen aufschlugen, soll vorbei sein. Schneider erklärt: „Wir brauchen Spieler, die hungrig sind und sich mit Schalke 04 total identifzieren.“ Bisher haben die Königsblauen noch keinen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.