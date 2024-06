Freiburg: Kommt Verstärkung aus Wien?

Der SC Freiburg zeigt Interesse an Nikolas Sattlberger. Wie der österreichische Journalist Peter Linden berichtet, beobachtet der Bundesligist den 20-jährigen Mittelfeldspieler von Rapid Wien. Auch der FC Brügge und Udinese Calcio sind dem Bericht zufolge am jungen Österreicher dran.

Sattlberger selbst könne sich auch eine Verlängerung seines Vertrags vorstellen, fordert in dem Fall aber eine Ausstiegsklausel in niedriger einstelliger Millionenhöhe. Aktuell ist er noch bis 2025 an Rapid gebunden. In der abgelaufenen Saison war der österreichische U21-Nationalspieler im Mittelfeld der Wiener gesetzt.