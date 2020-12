Vorteil Hertha: Fosu-Mensah lehnt United-Angebot ab

Die Chancen von Hertha BSC auf einen Transfer von Timothy Fosu-Mensah steigen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, hat der 22-jährige Verteidiger das Angebot von Manchester United über einen neuen Dreieinhalbjahresvertrag abgelehnt. So läuft das Arbeitspapier des dreifachen niederländischen Nationalspielers am Saisonende aus.

Fosu-Mensah zieht einen Wechsel ernsthaft in Betracht, insbesondere wegen der geringen Spielzeiten in Manchester. Wettbewerbsübergreifend stehen in dieser Saison nur 108 Einsatzminuten zu Buche. United wiederum hat im Januar letztmalig die Möglichkeit, noch eine Ablöse für den 1,90 Meter großen Rechtsfuß zu erzielen.