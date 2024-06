Spurs lösen Ndombélé-Vertrag auf

Tanguy Ndombélé (27) ist ab sofort ohne Arbeitgeber. Tottenham Hotspur vermeldet offiziell, dass der Vertrag des französischen Mittelfeldspielers in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Die Zusammenarbeit endet damit gut ein Jahr, bevor der Kontrakt ausgelaufen wäre.

2019 als Topspieler der Ligue 1 für über 60 Millionen Euro von Olympique Lyon nach London gewechselt konnte Ndombélé bei den Spurs nur selten überzeugen und wurde in den vergangenen beiden Jahren ausgeliehen – erst an die SSC Neapel, dann an Galatasaray. Jetzt ist endgültig Schluss bei Tottenham.