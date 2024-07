Mainz: Bericht über Verhaftung von Sano

Beim 1. FSV Mainz 05 steht Ungemach ins Haus. Laut der japanischen Tageszeitung ‚Mainichi‘ wurde Neuzugang Kaishu Sano verhaftet. Dem 23-jährigen Nationalspieler wird vorgeworfen, mit zwei Unbekannten an einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in einem Hotel in Tokio beteiligt gewesen zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist hat vorerst mit einem kurzen Statement zur Situation reagiert. Man sei von der Berichterstattung aus Japan „überrascht worden“. Derzeit lägen den Rheinland-Pfälzern aber keine weiteren Informationen vor, weshalb eine Bewertung der Sachlage nicht möglich sei. Sano wechselte erst vor zwei Wochen für 2,5 Millionen Euro von den Kashima Antlers nach Mainz.