FC Bayern: Zaragoza-Verbleib in Osasuna ausgeschlossen

Bryan Saragoza, Leihgabe des FC Bayern München, steht nach dem Ende seines Engagements bei CA Osasuna eine Luftveränderung bevor. Der Sportdirektor des spanischen Erstligisten Braulio Vázquez schloss in einem Interview mit dem vereinseigenen Radiosender ‚Radio Osasuna‘ einen Verbleib des Flügelspielers in Pamplona aus: „Es gibt keine Chance, dass er bleibt.“ Demnach seien mehrere, nicht namentlich genannte Teams an dem Spanier interessiert. Die Bayern sollen einem Abgang des 23-Jährigen offen gegenüberstehen.

Zaragoza kam im Winter 2024 zum deutschen Rekordmeister, kam dort aber kaum auf Spielzeit. Während seiner Leihe zu Osasuna blüht der Rechtsfuß wieder auf, zuletzt fiel er allerdings aufgrund eines Mittelfußbruchs aus. Das Comeback des quirligen Wirbelwinds steht unmittelbar bevor.