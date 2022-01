Bericht: Mainz blockiert Mateta-Transfer

In der Causa Jean-Philippe Mateta bahnt sich wohl doch keine schnelle Lösung an. Wie der monegassische Radiosender ‚RMC‘ berichtet, blockiert der FSV Mainz 05 den anvisierten Wechsel zur AS St. Étienne. Mateta ist derzeit von den Rheinhessen an Crystal Palace verliehen, kommt da aber nur selten zum Zug. Deshalb würde der 24-Jährige die Leihe gerne in Frankreich fortsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚RMC‘ plant Mainz aber eine dauerhafte Trennung und fordert von Palace, die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen. Der Bundesligist hat dabei gute Gründe, sein Veto einzulegen. Der Leihvertrag beinhaltet eine Kaufpflicht, die bei 15 Pflichtspielen greift. Aktuell kommt der Mittelstürmer auf sieben Einsätze. Durch eine Leihe nach Frankreich würde diese Klausel ausgehebelt werden. Neben der ASSE sollen auch der FC Basel sowie Newcastle United Interesse signalisieren.