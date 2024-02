Freiburg: Röhl wäre fast ein Fohlen geworden

Merlin Röhl stand im Sommer 2022 kurz vor dem Wechsel vom FC Ingolstadt zu Borussia Mönchengladbach, doch der SC Freiburg grätschte dazwischen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hatte sich der mittlerweile 21-Jährige zunächst für die Fohlenelf entschieden, der Deal wurde allerdings nie final abgeschlossen. So nutzten die Breisgauer die Gelegenheit und schnappten sich das flexibel einsetzbare Talent für 2,9 Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Röhl debütierte im März 2023 für den SC, ausgerechnet gegen den Verein, mit dem er sich im Sommer zuvor quasi einig gewesen war. In der Saison 2022/23 kam der technisch versierte U21-Nationalspieler jedoch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Der Durchbruch bei den Profis ist Röhl in dieser Spielzeit gelungen. Fünf Torbeteiligungen steuerte er in 16 Ligapartien bei.