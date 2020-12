VfB & Gladbach an Niangbo interessiert

Anderson Niangbo von der KAA Gent hat zwei Bundesligisten auf sich aufmerksam gemacht. Einem Bericht der französischen Sportnachrichtenseite ‚football365.com‘ zufolge beschäftigen sich neben Vereinen aus Frankreich auch Borussia Mönchengladbach sowie der VfB Stuttgart sich mit dem 21-jährigen Ivorer. Der Linksaußen ist mit seinen Einsatzzeiten beim belgischen Klub unzufrieden und könnte im Wintertransferfenster trotz eines bis 2024 gültigen Vertrags einen Wechsel forcieren.

Niangbo war erst im Januar dieses Jahres für vier Millionen Euro von RB Salzburg nach Gent gewechselt. Die Österreicher hatten zuvor eine erfolgreiche Leihe des Linksaußen beim Wolfsberger AC vorzeitig abgebrochen. Wettbewerbs- und ligaübergreifend gelangen Niangbo in 34 Pflichtspielen zwölf Treffer sowie acht Assists. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß in 16 Saisoneinsätzen lediglich auf einen Treffer, durfte jedoch auch nur eine Partie über die vollen 90 Minuten durchspielen.