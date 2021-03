Lewandowski wünscht sich Karriereende bei Bayern

Robert Lewandowski kann sich ein Karriereende beim FC Bayern gut vorstellen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ spricht der Torjäger über die Pläne zum Ende seiner professionellen Laufbahn: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, meine Karriere auf höchstem Level bei Bayern zu beenden.“

Der 32-Jährige betont, dass die Beziehung zu seinem Arbeitgeber harmonisch ist: „Ich fühle mich sehr wohl hier, das Verhältnis zu den Mitspielern ist sehr gut, die Mentalität im ganzen Verein ist: Immer weiter, immer mehr und stets hungrig bleiben. Wenn etwas so gut funktioniert, sollte man es nicht trennen.“ Seit geraumer Zeit befindet sich der Pole in Topform und führt mit 32 Treffern nach 26 Spielen europaweit die Torschützenliste an.