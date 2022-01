Medien: Rückendeckung für Hütter bröckelt

Die Zweifel an Adi Hütter wachsen offenbar, und das nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Rückendeckung für Borussia Mönchengladbachs Trainer innerhalb der Mannschaft schwindet.

Das habe auch damit zu tun, dass Hütter zwischenzeitlich einst etablierte Leistungsträger wie Florian Neuhaus (24), Marcus Thuram (24) und Matthias Ginter (28) degradiert hat. Die gewünschten Ergebnisse erzielten seine Entscheidungen jedenfalls nicht.

Hütters Zwischenbilanz: Platz zwölf in der Bundesliga, nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen und das Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale nach einem 0:3 gegen Zweitligist Hannover 96. Noch hält Gladbach an Hütter fest – am Samstag (15:30 Uhr) ist Union Berlin zu Gast im Borussia-Park.