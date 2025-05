Glasner baggert an Leicester-Legende Vardy

Oliver Glasner steckt nach dem sensationellen Sieg im FA Cup-Finale gegen Manchester City (1:0) bereits mitten in der Planung für die kommende Europapokalsaison. Wie der ‚Independent‘ berichtet, beschäftigt sich der österreichische Coach dabei auch mit der Personalie Jamie Vardy. Der 38-Jährige könnte den Eagles die nötige Erfahrung und Abgeklärtheit mitbringen und wäre sicher mit der Rolle als Ersatzstürmer einverstanden, so die englische Tageszeitung.

Vardy hatte am vergangenen Wochenende in seinem letzten Heimspiel für Leicester City nach 13 Jahren im Klub in seinem 500. Spiel für die Foxes sein 200. Tor erzielt. Der Angreifer verlässt den Absteiger mit dem Auslaufen seines Vertrags in diesem Sommer und ist damit ablösefrei zu haben. An ein Karriereende denkt der 26-fache englische Nationalspieler und Meisterheld von Leicester nach eigener Aussage noch nicht.