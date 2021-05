Leeds: Bielsa vor Verlängerung

Marcelo Bielsa wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison bei Leeds United an der Seitenlinie stehen. Laut der ‚Sun‘ haben sich beide Parteien auf einen neuen Einjahresvertrag geeinigt. Bielsas aktueller Kontrakt läuft in wenigen Wochen aus. Der 65-jährige Argentinier geht damit wohl in sein viertes Jahr bei den Whites.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Sobald es geklärt ist, wird der Verein es bekannt geben“, sagte Bielsa im Anschluss an das letzte Saisonspiel, „ich habe viel Dankbarkeit für die Momente, die ich hier war und bin sehr dankbar“. Mit Aufsteiger Leeds schloss der exzentrische Übungsleiter auf dem neunten Tabellenplatz und damit in der oberen Hälfte der Abschlusstabelle ab.