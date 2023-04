Galatasaray: Mertens-Vertrag verlängert

Dries Mertens bleibt Galatasaray auch über den Sommer hinaus erhalten. Wie ‚Sport Mediaset‘ berichtet, hat sich der Vertrag des Belgiers automatisch verlängert. Grund dafür ist demzufolge eine im Vertrag verankerte Klausel.

Gegen Kayserispor (6:0) am vergangenen Freitag kam Mertens zum 24. Mal in der laufenden Saison zum Einsatz. Eben diese 24 Partien benötigte es für die automatische Ausdehnung der Zusammenarbeit. In der laufenden Saison kommt der 35-jährige Angreifer auf sechs Tore und drei Assists. Derzeit ist man in der Türkei Tabellenführer und auf bestem Wege, die Meisterschaft in der Süper Lig zu holen.

