M‘gladbach: Virkus über den Haken bei Kamada

Roland Virkus blickt bei Borussia Mönchengladbach auf einen schwierigen Transfersommer. „Ich sage es ganz offen: Wir können nur dann viel Geld in die Hand nehmen, wenn wir Erlöse erzielen. Anders geht es nicht“, erklärt der Geschäftsführer Sport gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘, ist sich aber dennoch sicher: „Trotzdem kann die Mannschaft in der neuen Saison besser funktionieren. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die fehlen, siehe VfB Stuttgart. Dort hat man den Kader im Vergleich zur Vorsaison nur minimal verändert, mit Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav. In erster Linie aber wurden brachliegende Potenziale ausgeschöpft, und die sehe ich bei uns auch.“

Virkus ist überzeugt, dass der Kader bereits über genügend Qualität verfügt: „Zum Beispiel ist Cvancara mit seinen Qualitäten ein Stürmer, der zweistellig treffen muss, wenn er gesund bleibt. Wenn es gelingt, diese Potenziale abzurufen, wird die Mannschaft stabiler sein und werden die Ergebnisse zurückkommen.“ Helfen würde der Mannschaft Daichi Kamada (27) von Lazio Rom, ein Transfer ist aber wohl illusorisch. „Kamada ist ein sehr guter Spieler, der uns mit seiner Qualität auf jeden Fall helfen könnte. Aber allein vom Gehalt her ist ein Spieler dieser Klasse utopisch für Borussia“, stellt Virkus klar.