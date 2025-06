Nächster Bundesligist will Machino

Mit elf Toren und drei Assists hat Shuto Machino Eigenwerbung betrieben, weshalb Borussia Mönchengladbach seit geraumer Zeit am Stürmer von Holstein Kiel interessiert ist. Die Fohlen sind mit ihrem Interesse allerdings längst nicht mehr allein.

Denn wie ‚transfermarkt.de‘ berichtet, hat sich auch der 1. FC Union Berlin nach dem 25-Jährigen erkundigt, der bei den Störchen noch einen Vertrag bis 2027 besitzt und für einen höheren einstelligen Millionenbetrag wechseln dürfte. Auch der HSV soll dem Vernehmen nach im Rennen sein.

Ob ein Wechsel in die Bundesliga zustande kommt, hängt aber wohl auch wieder einmal an den finanzstarken englischen Klubs. Denn die Plattform berichtet, dass auch der FC Brentford und die Wolverhampton Wanderers ihr Interesse signalisiert haben. Die vielen Buhler treiben den Preis in die Höhe, wovon der Bundesliga-Absteiger aus Kiel profitiert. Eine Tendenz ist beim japanischen Nationalspieler noch nicht absehbar.