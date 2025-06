Dritter Neuzugang: Elversberg holt Keidel

Felix Keidel verlässt den FC Ingolstadt und darf sich in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga beweisen. Wie die SV Elversberg offiziell bekanntgibt, unterschreibt der 21-Jährige einen Dreijahresvertrag an der Kaiserlinde. „Felix Keidel hat in Ingolstadt eine starke Entwicklung genommen, die noch nicht beendet ist. Mit seiner natürlichen Spielfreude, seiner Leistungs- und Lernbereitschaft bringt er das Potenzial mit, sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen“, lässt sich SVE-Sportvorstand Ole Book zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Keidel stammt aus der Jugend des FCI und stand seit 2022 im Profikader des Klubs. In der abgelaufenen Spielzeit war der gebürtige Duisburger unangefochtener Stammspieler beim Drittligisten und stand in 38 Pflichtspielen auf dem Feld. Dabei steuerte der offensivfreudige Außenverteidiger zwei Tore und fünf Vorlagen bei. Keidel ist nach den Anfreifern Jason Ceka (25/1. FC Magdeburg) und Luca Pfeiffer (28/VfB Stuttgart) bereits der dritte Neuzugang der Saarländer für die kommende Spielzeit.