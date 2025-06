United gibt 65-Millionen-Angebot ab

Manchester United forciert die Verpflichtung von Bryan Mbeumo (25). Laut ‚The Athletic‘ hat der Rekordmeister ein erstes Angebot beim FC Brentford eingereicht. United stelle 53 Millionen Euro plus zwölf Millionen an Boni in Aussicht. Die Bees fordern dem Vernehmen nach insgesamt 70 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mbeumos Vertrag bei Brentford läuft in einem Jahr aus. In der abgelaufenen Saison verbuchte der Rechtsaußen 20 Tore und acht Assists in 38 Ligaspielen. Der kamerunische Nationalspieler wäre nach Matheus Cunha (25), der für 74 Millionen Euro aus Wolverhampton verpflichtet wurde, Uniteds zweiter teurer Offensiv-Neuzugang des Sommers.