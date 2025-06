FC Bayern: Was läuft da mit Antony?

Antony konnte während seiner Leihe zu Betis Sevilla in der Rückrunde seinen Ruf als Fußballer wiederherstellen. Bei Manchester United aufgrund der horrenden Ablöse von 95 Millionen Euro als absoluter Flop abgestempelt, gelang es dem Brasilianer in Andalusien wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen.

Nach 14 Scorerpunkten in 26 Spielen für Betis sucht der 25-Jährige einen Neuanfang. Eine Rückkehr nach Manchester kommt trotz eines noch bis 2027 gültigen Vertrags nicht infrage. Der Neustart könnte in der Bundesliga auf den Linksfuß warten. Bei Bayer Leverkusen mit Förderer Erik ten Hag wird der Name von Antony dem Vernehmen nach intern seit einiger Zeit diskutiert. Einem Bericht von ‚ESPN Brasil‘ zufolge spielt auch der FC Bayern eine Rolle in den Überlegungen.

Antonys Berater sehen sich auf der Suche nach einem neuen Verein für den 16-fachen Nationalspieler um, neben Atlético Madrid soll auch der FC Bayern im Gespräch sein. Ob dies nur aus Sicht der Spielerseite so ist oder auch die Münchner die Option Antony in Erwägung ziehen, lässt der Bericht offen.