Bochum leiht Obafemi

Der VfL Bochum legt in der Offensive noch einmal nach. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt der 25-Jährige bis zum Saisonende leihweise vom FC Burnley ins Ruhrgebiet. „Ich habe schon einiges über die Fans in Blau und Weiß gehört“, sagt Obafemi, „die Stimmung hier im Stadion soll sehr leidenschaftlich sein, das mag ich. Nicht nur deshalb bin ich sehr glücklich, dass der Wechsel nach Bochum geklappt hat. Es ist meine erste Auslandsstation, von daher etwas Besonderes.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Obafemi war 2023 für vier Millionen Euro von Swansea City nach Burnley gewechselt. Beim Premier League-Aufsteiger spielt der Mittelstürmer jedoch aktuell keine große Rolle. In der neuen Saison wurde der irische Nationalspieler noch nicht einmal für den Spieltagskader nominiert.