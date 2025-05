Einst 95 Millionen: Antony im Bayer-Fokus

Für 95 Millionen Euro war Antony 2022 von Ajax Amsterdam zu Manchester United gewechselt. Das hohe Preisschild konnte er im Old Trafford jedoch nie rechtfertigen. Mittlerweile kickt der Brasilianer auf Leihbasis für Betis Sevilla, wo er endlich wieder zeigt, was in ihm steckt. Zwar wollen die Andalusier den Flügelspieler unbedingt halten, allerdings hat man auch in der Bundesliga den Leistungssprung des 25-Jährigen registriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der Name Antony bei Bayer Leverkusen intern diskutiert. Die Werkself braucht Ersatz für Florian Wirtz (22), der den Verein aller Voraussicht nach in Richtung FC Liverpool verlassen wird. Der Linksfuß deckt zwar ein anderes Profil als Wirtz ab, dieses könnte ab Sommer in Leverkusen allerdings durchaus gefragt sein.

Schließlich steht ab Sommer Antonys Förderer Erik ten Hag bei Bayer an der Seitenlinie. Unter dem Niederländer schaffte der Offensivspieler bei Ajax seinen Durchbruch, ehe ihn ten Hag mit zu United nahm. Nun könnten sich die Wege im Rheinland ein weiteres Mal kreuzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Billig dürfte Antony jedoch nicht werden. Zwar ist eine Ablöse in Höhe der einst gezahlten 95 Millionen Euro utopisch, doch auch in Manchester dürfte man die jüngsten Leistungen zur Kenntnis genommen haben. Bei den Red Devils steht Antony noch bis 2027 unter Vertrag. Übrigens: Uniteds Alejandro Garnacho (20) wird ebenfalls mit dem Vizemeister in Verbindung gebracht.