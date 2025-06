20 Millionen: Liverpool lässt Kelleher ziehen

Der FC Liverpool und Caoimhín Kelleher gehen nach zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der FC Brentford offiziell verkündet, konnte man sich die Unterschrift des begehrten Torhüters sichern. Bei den Bees erhält Kelleher ein Arbeitspapier bis 2030. „Ich bin total begeistert und freue mich riesig, hier zu sein“, sagt der 26-Jährige, „ich glaube nicht, dass es mir sehr schwergefallen ist, Liverpool zu verlassen. Ich hatte das Gefühl, dass für meine eigene Karriere der richtige Zeitpunkt gekommen war zu gehen, die Nummer eins zu sein und jede Woche zu spielen.“

Im Gegenzug fließen umgerechnet rund 20 Millionen Euro Ablöse an die Reds. An der Anfield Road wäre der Ire hinter Alisson Becker (32) und Giorgi Mamardashvili (24) nur noch Torhüter Nummer drei gewesen, in Brentford soll er den zu Bayer Leverkusen abgewanderten Mark Flekken (31) als neuer Stammkeeper beerben.