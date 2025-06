Kelly fix zu Juve

Der feste Wechsel von Lloyd Kelly zu Juventus Turin ist in trockenen Tüchern. Nachdem bereits Anfang Mai berichtet wurde, dass der 26-Jährige die im Leihdeal vereinbarte Anzahl an Einsätzen zum Auslösen der Kaufpflicht erreicht hat, vermeldet Newcastle United den Abgang des Engländers nun offiziell.

Dem Vernehmen nach fließen 17,5 Millionen Euro an die Magpies. Für Juve absolvierte der 1,89 Meter große Linksfuß in der abgelaufenen Spielzeit 15 Pflichtspiele und etablierte sich von Beginn der Leihe an als Stammspieler.