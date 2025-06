Nach Cunha: ManUnited strebt nächsten Transfer an

Nach einer schwachen Saison will Manchester United den Kader im kommenden Sommer verstärken. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, soll dabei nach dem vollzogenen Transfer von Matheus Cunha jetzt Bryan Mbeumo vom FC Brentford ganz oben auf der Liste stehen. Der Spieler hat sich demnach bereits dafür entschieden, zu den Red Devils wechseln zu wollen.

Jetzt müssen die Klubs verhandeln, die Bees fordern dem Vernehmen nach 70 Millionen Euro für den 25-Jährigen, der in der abgelaufenen Spielzeit 20 Tore und acht Vorlagen in der Liga lieferte. 2019 war der Flügelspieler, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, aus Frankreich in den Westen Londons gewechselt und hat nach seiner Sahne-Saison auch das Interesse von Tottenham Hotspur, dem FC Arsenal und Newcastle United geweckt.