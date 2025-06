Gyamfi verlässt Schalke

Schalke 04 und Emmanuel Gyamfi gehen endgültig getrennte Wege. Der linke Außenbahnspieler wechselt zum schottischen Erstligisten FC Aberdeen. In der abgelaufenen Saison war Gyamfi an die VVV-Venlo verliehen, bestritt in der zweiten niederländischen Liga 30 Spiele. Für S04 blieb der 20-Jährige ohne Profieinsatz.

Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder erklärt: „Uns freut es, dass sich mit Emma ein weiterer Knappenschmiede-Spieler im Profifußball durchgesetzt hat. Sein Beispiel zeigt, welche Rolle unsere Partnervereine dabei einnehmen können. Nach dem für alle Seiten erfolgreichen Jahr in Venlo haben wir eine passende Lösung gesucht und gefunden. Wir wünschen Emma in Aberdeen alles Gute für seine private und sportliche Zukunft.“