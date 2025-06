Schalke-Abschied: Hertha mit Seguin einig

Hertha BSC steht nach intensiveren Bemühungen um Paul Seguin vom FC Schalke nun kurz vor dem Abschluss des Transfers. ‚Sky‘ zufolge besteht zwischen der Alten Dame und dem 30-jährigen Mittelfeldspieler eine mündliche Übereinkunft über einen bis 2027 datierten Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen der Hertha und S04 bezüglich der Ablöse. Im Raum steht eine Summe von 500.000 Euro.

Hertha-Coach Stefan Leitl will den Rechtsfuß, den der Übungsleiter bereits zu gemeinsamen Zeiten bei Greuther Fürth trainiert hatte, zu einem seiner Leitwölfe in Berlin machen. Schon auf Schalke trug Seguin in der abgelaufenen Saison mehrfach die Kapitänsbinde und galt als einer der Führungsspieler der Knappen. Vertraglich ist er noch bis 2026 an Schalke gebunden.