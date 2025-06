Sancho bestätigt Chelsea-Abgang

Jadon Sancho wird den FC Chelsea nach seiner einjährigen Leihe verlassen und vorerst zu seinem Stammverein Manchester United zurückkehren. Via Social Media verabschiedet sich der 25-Jährige von den Blues: „Ich bin dankbar für diese Erfahrung. Ein großes Dankeschön an alle bei Chelsea, die mir das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein – meinen Teamkollegen, den Mitarbeitern und den Fans. Ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft. Ich bin wirklich dankbar.“

Der ehemalige BVB-Profi stand für die Londoner in der abgelaufenen Spielzeit in 41 Pflichtspielen auf dem Feld, steuerte dabei fünf Tore und zehn Vorlagen bei. Chelsea hätte den Flügelspieler gerne per Kaufoption im Klub gehalten, konnte sich mit dem 23-maligen englischen Nationalspieler jedoch in Gehaltsgesprächen nicht einigen. United will Sancho weiterhin loswerden und ist laut ‚Sky Sports‘ bereit, sich alle Angebote im Sommer anzuhören. Der technisch starke Rechtsfuß steht noch bis 2026 bei den Red Devils unter Vertrag. Mehrere Vereine aus der Premier League und aus anderen europäischen Topligen sollen dem Bezahlsender zufolge bereits Kontakt zu Vertretern des Spielers aufgenommen haben.