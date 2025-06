Sancho verlässt Chelsea – Strafzahlung an United

Beim Conference League-Finale gegen Betis Sevilla (4:1) war Jadon Sancho einer der Helden, erzielte nach seiner Einwechslung das vorentscheidende 3:1. Obwohl die übrige Leih-Bilanz – Sancho schoss im Saisonverlauf lediglich vier weitere Tore – ernüchternd ausfällt, sollte der Flügelspieler beim FC Chelsea bleiben.

Die erhoffte Einigung bleibt aber offenbar aus. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, kamen die Blues mit Sancho in Sachen Gehalt auf keinen gemeinsamen Nenner. Formell kehrt der frühere Dortmunder nun zu Manchester United zurück. Da Chelsea damit die Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro nicht erfüllen kann, erhält der Stammverein aus Manchester darüber hinaus eine sechs Millionen Euro schwere Strafzahlung.

Eine Zukunft im Old Trafford hat Sancho aber ebenso nicht. In den Plänen von United-Trainer Rúben Amorim spielt der 25-Jährige keine Rolle. Der 23-fache Nationalspieler steht nun wieder am Scheideweg, soll laut ‚The Athletic‘ Optionen sowohl in England als auch in Europa haben. Wohin es ihn in diesem Sommer verschlägt, ist noch völlig offen.