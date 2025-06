Unerwarteter Trainerkandidat in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg sucht noch immer nach einem neuen Coach, um in der nächsten Saison wieder anzugreifen. Laut der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ gibt es neben den bisher gehandelten großen Lösungen auch einen Überraschungskandidaten, der bei den Wölfen in der engeren Auswahl steht. Dabei handelt es sich um den Niederländer Paul Simonis vom Pokalsieger Go Ahead Eagles Deventer.

Während mittlerweile klar ist, dass Cesc Fàbregas (Como 1907) und Oliver Glasner (Crystal Palace) keine Freigabe für einen Wechsel erhalten und auch Ole Werner (zuletzt Werder Bremen) und Alexander Blessin (St. Pauli) nicht zum VfL tendieren, könnte Simonis eine machbare Lösung sein. Der 40-Jährige hat Deventer im vergangenen Sommer übernommen und den Klub zum ersten Titelgewinn seit 92 Jahren geführt. Bis 2027 steht Simonis noch bei den Eagles unter Vertrag. Die Zeit für den VfL ist knapp, eine Entscheidung muss zeitnah getroffen werden, um gemeinsam mit dem neuen Trainer die Kaderplanungen voranzutreiben. Ein weiterer Kandidat ist Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen.