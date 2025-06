El Kachati sagt Hannover ab

Die Akte Youssef El Kachati (25) ist bei Hannover 96 geschlossen. FT kann einen Bericht des ‚kicker‘ bestätigen, dass der marokkanische Torjäger von Aufsteiger Telstar den Niedersachsen abgesagt hat und stattdessen einen Wechsel zu einem europäischen Erstligisten bevorzugt. Um welchen Klub es sich dabei handelt, soll in Kürze von offizieller Seite bekanntgegeben werden.

Neben einem möglichen Wechsel zu Austria Wien gab es zuletzt auch Gerüchte um Interesse von Celtic Glasgow und NEC Nijmegen. Längere Zeit wurde El Kachati zudem mit dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV in Verbindung gebracht. Die Hannoveraner könnten nun ihr Interesse an Ivan Prtajin (29) von Union Berlin wieder aufleben lassen, so der ‚kicker‘. Ob der Kroate tatsächlich als Neuzugang infrage käme, müsse zuvor aber mit dem neuen Trainer, voraussichtlich also Christian Titz, abgeklärt werden.