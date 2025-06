Elversberg tütet Neuzugang ein

Nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg treibt die SV Elversberg den Kaderumbruch voran. Wie der ‚Donaukurier‘ berichtet, wechselt Mittelfeldspieler Felix Keidel vom FC Ingolstadt zu den Saarländern. Für den 21-Jährigen, der bei den Schanzern noch bis 2026 unter Vertrag stand, zahlt der Zweitligist der Zeitung zufolge eine Ablöse knapp unter einer halben Million Euro.

In Ingolstadt gehörte der Shootingstar in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Stammpersonal, in der abgelaufenen Saison kam er in der 3. Liga auf ein Tor und fünf Vorlagen in 35 Partien. Dabei wurde das flexibel einsetzbare Eigengewächs häufig auch als Linksverteidiger aufgestellt. Keidel durchlief seit 2012 die gesamte Jugend beim FCI.