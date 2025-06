Lazio: Baroni schmeißt hin

Lazio Rom muss sich einen neuen Trainer suchen. Wie die Italiener mitteilen, ist der bisherige Coach Marco Baroni aus persönlichen Gründen vorzeitig von seinem Amt zurückgetreten. Sein Arbeitspapier wäre ursprünglich noch bis 2026 gültig gewesen.

Der 61-Jährige verpasste in der abgelaufenen Saison durch eine Niederlage gegen US Lecce (0:1) am letzten Spieltag den Einzug ins internationale Geschäft – eine herbe Enttäuschung für die Laziali. Als Nachfolger steht Maurizio Sarri bereit, der den Hauptstadtklub bereits zwischen 2021 und 2024 trainiert hatte.