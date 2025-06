Sorgen um Wirtz? Slot traf sich mit Cherki

Florian Wirtz (22) hat sich für einen Wechsel zum FC Liverpool entschieden, in den Verhandlungen mit Bayer Leverkusen steht der ersehnte Durchbruch aber noch aus. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, Grund genug für LFC-Trainer Arne Slot, sich mit der Alternative Nummer eins zu beschäftigen. Demnach unterbrach der Niederländer in der vergangenen Woche seinen Urlaub für ein Meeting mit Rayan Cherki (21) in Südfrankreich. Das Onlineportal stellt allerdings klar, dass das Treffen von langer Hand geplant war und noch vor der Wirtz-Zusage vereinbart wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aber auch beim 21-jährigen Franzosen zeichnet sich mittlerweile ein klarer Weg ab. Nach FT-Informationen steht der Offensivspieler bei Manchester City im Wort, mit den Skyblues ist sich Cherki mittlerweile einig. Genau wie bei Wirtz steht lediglich die Einigung über eine Ablösesumme noch aus. Wie ‚The Athletic‘ weiter berichtet, soll aber zumindest beim DFB-Star die „entscheidende Woche“ anstehen.