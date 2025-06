Abgangskandidat: Netz im Premier League-Fokus

Die Zukunft von Luca Netz liegt offenbar nicht bei Borussia Mönchengladbach. Wie die ‚Bild‘ berichtet, deutet gegenwärtig alles auf einen Abgang des 22-Jährigen von den Fohlen hin. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft 2026 aus, nach gegenwärtigem Stand möchte Netz diesen jedoch nicht verlängern. Der Linksfuß hat seinen Stammplatz in der Defensive der Fohlen an Lukas Ullrich (21) verloren und ist mit seiner Rolle als Reservist äußerst unzufrieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Borussia ist es nach einigen negativen Erfahrungen in den Vorjahren keine Option, einen weiteren Spieler ablösefrei ziehen und sich so einige Millionen Euro entgehen zu lassen. Daher müsste Netz in diesem Sommer verlauft werden. Dem Vernehmen nach ist Lazio Rom an dem U21-Nationalspieler interessiert, laut ‚Bild‘ haben aber auch einige nicht genannte Premier League-Klubs ein Auge auf Netz geworfen.