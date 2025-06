Eintracht: Alles klar mit Koch

Eintracht Frankfurt kann einen Haken hinter die Zukunft von Robin Koch machen. Nach Informationen der ‚Bild‘ sind mittlerweile die letzten Zweifel ausgeräumt, dass der Innenverteidiger seinen Vertrag um drei weitere Jahre bis 2030 verlängern wird. Kochs Gehalt steige auf 3,5 Millionen Euro plus Boni, zudem gebe es ein Handgeld. Unterm Strich seien pro Saison sieben bis acht Millionen Euro realistisch.

Spätestens nach den Nations League-Partien am Mittwoch und Sonntag soll der zwölfmalige Nationalspieler seinen neuen Kontrakt unterschreiben. Interesse an einer Koch-Verpflichtung zeigten auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und vor allem Bayer Leverkusen. In seinem aktuellen Vertrag besitzt Koch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro, die ihm die SGE laut ‚Bild‘ nun abkauft.