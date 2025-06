Sarri vor Lazio-Rückkehr

Maurizio Sarri wird wohl zeitnah auf die Trainerbank von Lazio Rom zurückkehren. Wie Fabrizio Romano berichtet, stehen der 66-Jährige und der Serie A-Klub kurz vor einer Einigung über einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein drittes Jahr, sollte Sarri die Laziali in einer der beiden Spielzeiten in die Champions League führen. Laut Gianluca Di Marzio wird der Italiener das Arbeitspapier am morgigen Montag unterschreiben.

Sarri hatte die Römer bereits von 2021 bis 2024 trainiert und war seitdem ohne Trainerjob. Zuvor stand der Coach unter anderem für die SSC Neapel, den FC Chelsea und Juventus Turin an der Seiteninie. Bei Lazio würde Sarri auf Marco Baroni folgen, der sein Amt laut Sportdirektor Angelo Fabiani „aus persönlichen Gründen“ niedergelegt hat.