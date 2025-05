Bestätigt: Lazio-Trainer Baroni tritt zurück

Lazio Rom muss in die kommende Saison mit einem neuen Trainer gehen. Gegenüber der römischen Tageszeitung ‚Il Messaggero‘ bestätigt Sportdirektor Angelo Fabiani, dass Trainer Marco Baroni sein Amt „aus persönlichen Gründen“ niedergelegt hat. Die offizielle Mitteilung des Vereins steht noch aus.

Als Nachfolger könnte Maurizio Sarri übernehmen, der bereits zwischen 2021 und 2024 Coach der Laziali war. Baroni hatte die Römer im vergangenen Sommer übernommen und in der Liga am letzten Spieltag durch die Niederlage gegen US Lecce (0:1) die internationalen Plätze verpasst.