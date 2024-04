Werder hofft weiter auf Weiser-Verbleib

Werder Bremen bemüht sich weiterhin um eine Vertragsverlängerung mit Mitchell Weiser. Die Norddeutschen möchten das im Sommer auslaufende Arbeitspapier des 30-Jährigen so schnell es geht bis 2027 ausdehnen, wie Clemens Fritz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) bestätigte. Doch noch seien sich die Parteien nicht nähergekommen, wie der Leiter des Lizenzspielerbereichs erklärte: „Da gibt es noch keinen neuen Stand. Natürlich zieht es sich länger, als wir das gerne hätten. Wir wollen ihn aber gerne halten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiser ist unumstrittener Stammspieler unter Trainer Ole Werner und ist auch einer der Führungsspieler der Werderaner. In dieser Saison kam der rechte Schienenspieler in bislang 26 Partien zum Einsatz, dabei erzielte er drei Tore und bereitete sechs Treffer vor. Auch Werner betonte auf der Pressekonferenz noch einmal seinen Wunsch nach einem Weiser-Verbleib: „Mitch ist für mich ein wichtiger Spieler, hoffentlich auch in der Zukunft. Natürlich würde ich mich freuen, wenn er hier weiter Fußball spielt, aber es müssen mehrere Dinge passen.“