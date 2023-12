Baumgart nicht mehr Köln-Trainer

Steffen Baumgart ist nicht länger Trainer des 1. FC Köln. ‚Bild‘ und ‚Sky‘ berichten übereinstimmend, dass das Aus des 51-Jährige besiegelt ist. Es handle sich um eine zwischen dem Coach und dem Klub einvernehmlich getroffene Entscheidung.

Laut ‚Bild‘ zweifelte Baumgart in den vergangenen Wochen zunehmend an seiner Zukunft in Köln. Zudem schien dem Trainer jüngst der Rückhalt der Sportlichen Leitung um Sportchef Christian Keller zu fehlen. Wer als neuer Übungsleiter übernehmen soll, ist noch unklar. Die Tageszeitung bringt den Kölner U21-Coach Evangelos Sbonias ins Spiel.

Nach zweieinhalb Jahren: Baumgart verlässt den FC

Baumgart und sein Noch-Arbeitgeber hatten das Aufeinandertreffen mit Union laut ‚Sky‘ vorher als Endspiel ausgerufen und sich darauf verständigt, bei einer Pleite getrennte Wege zu gehen.

2021 hatte Baumgart beim FC übernommen. Unter seiner Anleitung entwickelte die Mannschaft eine klare Spielphilosophie, die den Klub bis in die UEFA Conference League führte. In der aktuellen Saison sieht es für die Kölner sportlich jedoch düster aus. Nach Hinrunden-Ende steht Tabellenplatz 17 zu Buche.