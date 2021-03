Rennes findet neuen Trainer

Bruno Génésio ist neuer Trainer von Stade Rennes. Beim Tabellenzehnten der Ligue 1 unterschrieb der 54-Jährige am gestrigen Donnerstagabend einen Vertrag bis 2023. Génésio tritt die Nachfolge von Julien Stéphan an, der unter der Woche seinen Rücktritt einreichte.

Seit Anfang des Jahres war der Franzose ohne Verein. Zuvor coachte er in China Beijing Sinobo Guoan. Die meiste Zeit seiner Trainerlaufbahn hatte Génésio bei Olympique Lyon verbracht. Nun will er Rennes nach acht Pflichtspielen ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur führen.